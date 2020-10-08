Володимир Зеленський та британський прем’єр Борис Джонсон підписали спільну угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Документ замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Великою Британією після виходу останньої зі складу ЄС. Президент України назвав день підписання договору історичним.

Підписання угоди – історична подія, – ОПУ

Про підписання стратегічної угоди повідомили на сайті Офісу Президента України. Сам глава держави наголосив на виключній важливості документа як основи для двосторонніх відносин.

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Сьогодні для України та Великої Британії історичний день: розпочинаємо новий етап стратегічного партнерства між нашими країнами,

– сказав Зеленський.

Що кажуть про угоду у МЗС України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці відеозвернення за підсумками зустрічей із британськими колегами 8 жовтня.

Справжня історична подія! Це перша така угода Великої Британії після Brexit. Тому так приємно, що документ Велика Британія підписала саме з Україною. Між лідерами відбулася душевна розмова. Ви всі знаєте, яким харизматичним є Борис Джонсон, яким є харизматичним Володимир Зеленський, вони відразу встановили гарний контакт і щиро порозмовляли,

– наголосив він.

Також Кулеба наголосив, що британці завжди називають речі своїми іменами. Зокрема, це стосується російської агресії проти України, що триває з 2014 року.



Зустріч Володимира Зеленського і Бориса Джонсона у Лондоні / Фото Getty images

Про що домовились Україна і Велика Британія:

Збільшити торгівлю між країнами. З боку Великої Британії має збільшитися інвестування в Україну. Більше співпраці у безпековій сфері. Говорили про коронавірус, доступ до вакцини та спільну боротьбу з інфекцією. Говорили про НАТО.

Повертаючись до підписаного документа, Кулеба сказав, що над ним довго працювали, й він справді є важливим.



Володимир Зеленський і Борис Джонсон / Фото Getty images

"Угода – дуже велика, це результат тривалої роботи. Створені всі умови, щоб торгівля між державами вийшла на новий рівень", – наголосив Кулеба.

Зверніть увагу! Документ передбачає проведення щорічних засідань Діалогу стратегічного партнерства на високому офіційному або найвищому урядовому рівні з усіх аспектів співпраці. Також передбачено проведення засідань Торговельного комітету, до якого увійдуть представники сторін.

Кулеба розповів про підписану угоду між Україною та Великою Британією: відео