Україна і Велика Британія підпишуть угоду про стратегічне партнерство. Вона передбачатиме постійну політичну взаємодію та торгівлю.

Фактично цей документ буде аналогом асоціативної угоди, яку Україна підписала з Євросоюзом. Про це розповів посол України у Британії Вадим Пристайко, повідомляє "Голос Америки".

Зверніть увагу Україна готова до діалогу з жителями Донбасу, але не з маріонетками, – Пристайко

Угоду підпишуть під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона 7 – 8 жовтня.

Пристайко розповів, що документ складається із декількох сотень сторінок. На думку посла, люди будуть дуже здивовані, коли побачать "великий стос паперу".

Що буде з візами для українців

Питання британських віз для українців наразі залишається незадовільним. Однак офіційний Лондон визнає це і готовий йти назустріч. Найближчим часом глави МЗС України та Британії проведуть переговори про спрощення найбільш дошкульних процедур.

Квоти окремо, торгівля окремо, високий політичний рівень співробітництва також чудовий фон для міграційної частини,

– розповів Пристайко.

На його думку, цей процес буде чутливим для внутрішньої політики обох країн.