Україна відкрита для світу, як інвестиційна гавань у час змін, – Зеленський
У Києві 11 грудня стартувала міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін". Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб створити нові можливості для бізнесу.
Захід присвятили прогресу реформ і покращенню умов для бізнесу в Україні. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Зеленський звернувся до гостей конференції.
Україна відкрита для світу, як інвестиційна гавань у час змін,
– наголосив президент.
Що ще сказав Зеленський
- Україна – це динамічна європейська держава.
- За допомогою світових бізнес-партнерів Україні вдалося здійснити у 2020 році історичні реформи. Зокрема, "ухвалила законодавство про запровадження ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди".
- У 2020 році також вдалося запустити "Дію" – цифрову платформу, яка вивела Україну на рівень прогресивних світових держав з цифровими паспортами та онлайн-послугами.
- Наразі в Україні прогресивно розвивається IT-галузь.
Окрім того, на конференції обговорюють низку важливих тем:
- зростання захисту прав інвесторів;
- стимулювання залучення інвестицій в український малий та середній бізнес;
- перспективи релокації виробничих потужностей в Україну;
- збільшення комунікації між регіонами та світом;
- успішні кейси інвесторів у нашій країні.
Під час конференції також виступив прем'єр Денис Шмигаль. Він наголосив, що українська сторона продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Зокрема, МВФ.
Що сказав Шмигаль
- Українська сторона активно обговорює з Євросоюзом питання промислового безвізу.
- Серед пріоритетів також є покращення бізнес-клімату в Україні. Метою країни є потрапити у топ-30 рейтингу Doing Business.
- Упродовж 2021 – 2022 років Україна планує укласти низку угод щодо об'єктів інфраструктури.
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