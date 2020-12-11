У Києві 11 грудня стартувала міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін". Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб створити нові можливості для бізнесу.

Захід присвятили прогресу реформ і покращенню умов для бізнесу в Україні. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Зеленський звернувся до гостей конференції.

Україна відкрита для світу, як інвестиційна гавань у час змін,

– наголосив президент.

Що ще сказав Зеленський

Україна – це динамічна європейська держава.

За допомогою світових бізнес-партнерів Україні вдалося здійснити у 2020 році історичні реформи. Зокрема, "ухвалила законодавство про запровадження ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди".

У 2020 році також вдалося запустити "Дію" – цифрову платформу, яка вивела Україну на рівень прогресивних світових держав з цифровими паспортами та онлайн-послугами.

Наразі в Україні прогресивно розвивається IT-галузь.

Окрім того, на конференції обговорюють низку важливих тем:

зростання захисту прав інвесторів;

стимулювання залучення інвестицій в український малий та середній бізнес;

перспективи релокації виробничих потужностей в Україну;

збільшення комунікації між регіонами та світом;

успішні кейси інвесторів у нашій країні.

Під час конференції також виступив прем'єр Денис Шмигаль. Він наголосив, що українська сторона продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Зокрема, МВФ.

Що сказав Шмигаль