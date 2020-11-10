Від сьогодні в районі проведення ООС мали відновити роботу всі контрольні пункти в'їзду – виїзду. Зокрема в Луганській області мали запрацювати 2 нові КПВВ – "Щастя" та "Золоте". Їхнє відкриття було фактично єдиним питанням щодо якого вдалось дійти згоди з росіянами.

Українська сторона відновила роботу усіх 7 пунктів пропуску, але людей майже немає. В ефірі 24 каналу голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що позиція окупантів не дозволить КПВВ повноцінно працювати.

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У ДПСУ пов'язують малу кількість людей біля пунктів в'їзду – виїзду на Донбасі з заявами проросійських сил, які напередодні відмовилися відновлювати пропуск громадян зі своєї сторони.

Принципова позиція Росії

За його словами, Росія хоче відкрити "Щастя", але не хоче відкривати "Золоте".

Ми повністю готові відкрити КПВВ. Але немає сенсу це робити в односторонньому порядку. Адже ми випускатимемо людей, які накопичуватимуться в так званій сірій зоні. Вони не зможуть нормально перейти на окуповану територію,

– зазначив Гайдай.

Він наголосив, що сьогодні проводитиметься засідання ТКГ, на якому знову піднімуть це питання. Також додав, що є домовленості з перевізниками. Вони готові підвозити людей до пунктів входу-виходу.

Зазначимо! У зоні проведення Операції Об'єднаних сил з 10 листопада 2020 року Україна планувала відновити роботу усіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Які КПВВ відновили пропуск

Відновили пропуск громадян з 8 ранку 10 листопада 2020 року:

4 КПВВ в Донецькій області;

3 КПВВ в Луганській області.

Раніше окупанти відмовилися поновлювати пропуск через КПВВ на Донбасі. Вони вважають, що відкриття цих пунктів пропуску з ними не узгодили.