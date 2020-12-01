В Україні 1 грудня відзначають 29-ту річницю Всеукраїнського референдуму за незалежність держави. Саме цього дня 1991 року понад 90% українців проголосували за підтримку незалежності. Крім того, відбувались перші в історії незалежної України вибори президента, на яких переміг Леонід Кравчук.

Вже через тиждень після референдуму за незалежність України, 8 грудня 1991 року, глави трьох республік-засновниць СРСР (України, Росії та Білорусі) констатували припинення існування Радянського Союзу. Більше про референдум – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Результати референдуму за незалежність України

На референдум винесли всього 1 питання – "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" Явка на всеукраїнському опитуванні склала аж 85%. І своє "так" тоді сказали 90% з тих, хто прийшов проголосувати. Лише 7% висловились проти незалежності України, ще 2% бюлетенів визнали недійсними.



Бюлетень для голосування на Всеукраїнському референдумі щодо незалежності України / Фото з відкритих джерел

Які регіони віддали найбільше голосів за незалежність

Понад 95% голосів за незалежність України віддали жителі Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.

У Києві незалежність України підтримали 92,88% громадян.

Щодо Східної України, то там результати підтримки були такими: 92,61% – у Сумській, 86,33% – у Харківській, 83,9% – у Донецькій та 83,36% – у Луганській областях.

Найменше хотіли незалежності в Криму. Там свої голоси "за" віддали 67% громадян. Найнижчий показник підтримки зафіксували у Севастополі – 63% "за".

На такий шалений показник підтримки незалежності у 1991 році чекали не всі. Так, тодішній представник України в ООН Геннадій Удовенко заявив, що "навіть найоптимістичніші оптимісти не думали про те, що така величезна кількість людей проголосує "за" на референдумі".

Що цікаво, більше жодна радянська республіка (за винятком балтійських) після українського референдуму не провела свій власне опитування про незалежність.

Результати референдуму дозволили Україні затвердитися на міжнародній арені як незалежній державі. До 1 грудня 1991 року формально незалежну Україну не визнала жодна держава. Але ситуація різко змінилася і протягом тільки грудня 1991 року Україну визнали понад 40 держав світу.

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Що передувало референдуму

Цьому передувала позачергова сесія Верховної ради УРСР, що стартувала 24 серпня 1991 року. На ній схвалили постанову та Акт про проголошення незалежності України. Свої голоси "за" тоді віддали 346 депутатів з 450-ти.

У результаті Україна стала незалежною демократичною державою з неподільною та недоторканною територією, на якій є чинними лише власні Конституція, закони і постанови уряду.

Щоб затвердити Акт про проголошення незалежності України, депутати вирішили провести 1 грудня Всеукраїнський референдум.

Звернення депутатів до українців напередодні голосування

Президія Верховної ради України напередодні всеукраїнського опитування виступила зі зверненням до народу.

"Сьогодні не підтримати незалежність означає лише одне – підтримати залежність. Але тоді виникає питання: залежність від кого? Де та країна, від якої ми палко бажаємо бути залежними і, таким чином, працювати на неї? Наскільки відомо, жодна з країн-сусідів і жодна з країн світу не претендує на те, щоб оголосити Україну залежною від себе. Це було б безглуздям", – мовилося у зверненні президії ради.

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Отже, незалежність. Альтернативи – немає. Тільки незалежна Україна зможе, як рівноправний партнер, вступати в будь-яке міждержавне співтовариство з сусідами, в першу чергу з найбільш близькою нам Росією,

– наголошували у зверненні.

Голосування на референдумі за незалежність України у Фото / Фото Укрінформ, ТАСС, AP:

Як взагалі виникла ідея проголошення незалежності України

Така ідея відродилася ще у ході перебудови. Наприкінці 80-х років в Україні відбулася консолідація демократичних сил: у вересні 1989 року члени Української Гельсінської Спілки, "Товариства Лева", "Зеленого світу" за підтримки київських письменників оголосили про утворення "Народного Руху України за перебудову".

Програма НРУ спершу звучала так: відродження української мови та культури, необхідність демократизації суспільства, політичної, соціальної та економічної системи. Згодом на перше місце "Рух" висунув ідею про вихід України з СРСР.

У жовтні 1989 року Верховна рада УРСР ухвалила Закон УРСР "Про мови в Українській РСР". Цей закон забезпечив українській мові статус державної.

Зауважимо, що декларацію про державний суверенітет парламент УРСР проголосив ще 16 липня 1990 року. Декларація стала фактично програмою побудови незалежної держави.

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Декларація про державний суверенітет України / Фото з відкритих джерел

17 березня 1991 року у Радянському Союзі пройшов Всесоюзний референдум про збереження СРСР. На референдум винесли питання "Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності?"

В Україні відповідь "так" на це питання дали 70% учасників референдуму.

Проте водночас за наполяганням "Народного Руху України за перебудову" провели республіканське консультативне опитування з запитанням "Чи згодні ви, щоб Україна була у складі Союзу Суверенних Республік на підставі Декларації про державний суверенітет України?" Свої голоси "за" віддали понад 80% учасників опитування.

У серпні 1991 року відбулася спроба державного перевороту. Згодом ця подія отримала назву "Серпневий путч". Самопроголошений комітет з надзвичайних ситуацій спробував усунути від влади тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова. Путчисти заблокували Горбачова на його дачі в Криму та запропонували добровільно скласти повноваження. Той відмовився.

Спроба держперевороту провалилась, проте ця подія стала одним з поштовхів до розпаду СРСР та проголошення незалежності України.

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Як звучить Акт проголошення незалежності України

"Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення".



Акт проголошення незалежності України / Фото документа з відкритих джерел

Перші вибори президента України

Одночасно зі всеукраїнським опитуванням відбувались перші в історії незалежної України вибори президента. Перемогу тоді у першому ж турі здобув Леонід Кравчук, отримавши понад 60% голосів. Його найбільшим суперником був В’ячеслав Чорновіл, якого найбільше підтримала Галичина.



Леонід Кравчук під час складання присяги Президента України / Фото з відкритих джерел

Результати перших виборів президента України

Леонід Кравчук був самовисуванцем і набрав 61,59% голосів виборців; В'ячеслав Чорновіл від "Народного руху України" – 23,27%; Левко Лук'яненко від "Республіканської партії України" – 4,49%; Володимир Гриньов від "Партії демократичного відродження України" – 4,17%; Ігор Юхновський був самовисуванцем і набрав 1,74%; Леопольд Табурянський від "Народної партії" – 0,57%.

Дивіться відео про референдум про незалежність України: