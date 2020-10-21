Україна звернулася до Ірану з вимогою надати повну інформацію про збиття літака МАУ. Деталі такої масштабної катастрофи не можуть бути державною військовою таємницею.

Які вимоги України

Отримавши повний обсяг інформації, можна буде провести неупереджене розслідування щодо авіакатастрофи. Про це заявила українська сторона під час перемовин у Тегерані, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

До речі Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу літака МАУ, – МЗС України

У прокуратурі зауважують, що згідно з Монреальською конвенцією, яку ратифікував Іран, країна має надати всю інформацію про збиття літака.

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, наголосив, що факт збиття цивільного літака та вбивство 176 пасажирів та членів екіпажу не може бути державною військовою таємницею, чим постійно апелює Іран, пояснюючи ненадання інформації.

Україна очікує на справедливе покарання всіх винних у катастрофі. Проте статті, які інкримінували обвинуваченим, передбачають до 3 років ув'язнення.

Що вирішили під час переговорів

Сторони домовилися, що протягом тижня Україна отримає детальну інформацію про розслідування справи в Ірані.

Також Іран надасть документальне підтвердження арешту 6 підозрюваних та до кінця жовтня відправить в Київ один з речових доказів – льотний планшет екіпажу.

Зверніть увагу! Іранські військові збили літак МАУ у січні 2020 року. Розслідування справи ще триває. Останні новини щодо збиття літака української авіакомпанії читайте тут.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу