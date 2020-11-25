На переговорах у тристоронній контактній групі Україна виступила з вимогою, щоб Росія показала свій план для завершення війни на Донбасі. Член української делегації Сергій Гармаш запевняє, що українські перемовники вперше зайняли таку принципову позицію.

Представник російської делегації Борис Гризлов під час перемовин 25 листопада поки не надав жодної відповіді на вимогу України. Про це Сергій Гармаш розповів у коментарі "Радіо Свобода".

Важливо Єдиний план дій по Донбасу: Німеччина й Франція підтримали Україну

Журналіст і представник окупованих регіонів у тристоронній контактній групі заявив, що крайнє засідання було "дуже жорстким", а українська делегація вперше займала таку принципову позицію.

Ми напряму висунули вимогу Росії, щоб вона, як член тристоронньої контактної групи й учасник конфлікту, надала свій документ, не посилаючись на ОРДЛО, які не є членами ТКГ,

– підкреслив Сергій Гармаш.

Він підкреслив, що Борис Гризлов жодним чином не відповів на цей заклик. Натомість сторони звинуватили одна одну в бажанні вийти з мінських домовленостей.

До слова, Гризлов прокоментував перемовини для російських ЗМІ. Він заявив, що саме Україна має представити новий план дій для завершення війни, бо, мовляв, попередній був "абсолютно неадекватний і внутрішньо суперечливий".

Чому Україна вимагає російський план по Донбасу?

Можна припустити, що це просто такі дипломатичні тонкощі. Адже



Відтак



Тож обговорювати можна лише український або російський план. Український Росія відкинула, тож Україна логічно вимагає, щоб Росія представила свій план. Можна припустити, що це просто такі дипломатичні тонкощі. Адже український план Росія відкинула. Що, фактично, очевидно, адже він невигідний Росії через неможливість впливати на Україну через Донбас.Відтак залишається лише один план – запропонований бойовиками . Це абсолютно маргінальний план, який фактично легалізує російських військових в Україні. Втім, його навіть обговорювати не можна, адже бойовики – не сторона переговорів.Тож обговорювати можна лише український або російський план. Український Росія відкинула, тож Україна логічно вимагає, щоб Росія представила свій план.



План дій України щодо завершення війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу