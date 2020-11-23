Україна за 2020 рік піднялась на 20 позицій в міжнародному рейтингу "якості доріг" Індексу процвітання. Наразі наша держава посідає 126 місце.

Загалом у рейтингу Індексу процвітання Україна посідає 92 місце, що на 4 позиції вище, ніж було у 2019 році. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

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"У 2020 році Україна здобула +20 позицій у загальному рейтингу "якості доріг" – наразі займаємо 126 місце. Це означає, що міжнародні експерти й аналітики позитивно оцінюють кроки країни у напрямі розбудови дорожньої інфраструктури", – мовиться у повідомленні Укравтодору.

Крім цього, Україна покращила позиції в Індексі процвітання за іншими показниками:

у рейтингу "Транспорт" країна піднялась на 12 позицій. Відтак займає 73 місце;

у рейтингу "Доступ до ринку та інфраструктура" – + 10 позицій. Наразі посідає 77 місце.

Україна на 92 місці серед різних країн за рівнем процвітання

Загалом наша держава займає 92 позицію в The Legatum Prosperity Index (Індексі процвітання). Цей показник вищий на 4 позиції, у порівнянні з 2019 роком.

Натомість якщо порівнювати з 2018 роком, Україна піднялась на 19 позицій серед країн світу.