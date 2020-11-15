Україна планує відкрити сучасний сервісний центр на КПВВ "Чонгар", що на адміністративній межі з Кримом. Протягом 2021 року такі центри з'являться на всіх КПВВ, що сполучають вільну територію України з нині окупованими Кримом і частинами Донбасу. У такий спосіб уряд планує "вийти" на кордон з Росією ще до деокупації цих територій.

У 2020 році схожий сервісний центр вже з'явився на Донбасі – на КПВВ "Щастя". Про це під час великого відеозвернення президента повідомив віцепрем'єр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

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Це новий наш стандарт, де тепер всі соціально-адміністративні послуги, будь-які адміністративні сервіси – пенсії, соціальні виплати, поштові послуги тощо. Все дається для громадян просто там на місці,

– розповів віцепрем'єр.

Наразі на черзі відкриття аналогічного сервісного центру в Новотроїцькому Донецької області. Урядовець анонсує, що той розпочне свою роботу вже протягом найближчого місяця.

"Та ми не забуваємо про Крим. Цього року ми модернізуємо КПВВ на Чонгарі. Там буде так само сервісна зона на адмінмежі з Кримом", – підкреслив Олексій Резніков.

Він пообіцяв, що такі сервісні центри з'являться на всіх пунктах в'їзду-виїзду, що сполучають вільну територію України й нині окупованих регіонів на Донбасі й у Криму.

Я вже казав, що моя мета – це вихід на кордон з Росією ще до деокупації тих територій. Вихід цей ми зробимо через доступ до сервісів, достукавшись до людей через їхні серця, мізки й душі,

– заявив віцепрем'єр з реінтеграції окупованих регіонів.

Він підкреслив, що тривале дотримання тиші на Донбасі є успіхом, але кінцева мета – це повернення Донеччини, Луганщини й Криму та розвиток цих регіонів.

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