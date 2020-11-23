Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики" № 995-ІХ. Верховна Рада ухвалила його 5 листопада 2020 року.

Договір становить ризики для України. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Тиск на Україну

Оскільки документ містить механізми обміну інформацією, тому є ризик отримання державами – членами СНД певних відомостей. Їх можуть використати для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

Згідно з договором, країна виходить із договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав – учасниць СНД у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого ВР України,

– зазначили в повідомленні.

Чому Україна виходить з СНД? Співдружність незалежних держав – це регіональна міжнародна організація, яка створена з колишніх республік Радянського Союзу на їхніх територіях. Україна була однією з членів-ініціатороів створення СНД. Україна й Грузія вийшли зі співдружності після того, як Росія розпочала війни на їхніх територіях.

Захист національних інтересів

Вихід із договору захистить національні економічні інтереси України. Він вилучить механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань.

Вихід України з угод СНД: що відомо