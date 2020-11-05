Україні, аби наблизитися до стандартів НАТО, одного бажання замало. Реформи – головна складова успішного подолання дистанції, яка відділяє нашу державу від вступу у цей безпековий союз. Ці реформи сконцентровані у Річній національній програмі Україна – НАТО.

За словами українських урядовців, це – своєрідна дорожня карта, яка гарантовано веде країну до високих стандартів Північноатлантичного альянсу. Детальніше про це – у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Що передбачає цей документ

Річна національна програма Україна – НАТО є ключовим інструментом здійснення реформ в Україні на шляху до членства в Альянсі. Вона передбачає кроки до тіснішої співпраці з Північноатлантичним Альянсом – від гарантій безпеки до посилення демократичних цінностей.

Саме завдяки цій програмі Україна може застосовувати досвід та знання союзників НАТО. Останні стежать за прогресом України та дають рекомендації для подальшої реалізації програми,

– прокоментував Александер Вінніков, голова представництва НАТО в Україні.

Вперше таку програму затвердили у 2009 році. Цей документ замінив собою цільовий річний план дій Україна – НАТО. Відтоді щороку урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції готує спеціальні заходи. Вони спрямовані на досягнення критеріїв членства в Альянсі.

Програма впроваджується у 5 секторах: політичному, економічному, обороно-військовому, щодо питань ресурсів, безпеки та верховенства права. Цей документ визначає цілі, яких планує досягти українська влада до кінця наступного року.

Ключове завдання програми

Хоча річна національна програма Україна – НАТО розробляється вже понад 10 років, особливої важливості цей документ набув, коли Україна визначила євроатлантичну інтеграцію пріоритетом.

Ключовим завданням стало підвищення рівня боєздатності української армії і досягнення сумісності війська з силами НАТО. Відтоді Україна впровадила вже близько 16% стандартів Альянсу. Загалом же їх понад 1200. При чому, що кожних 3 роки їх переглядають та змінюють.

Довідка. Київ вже виконав 172 рекомендації. Це вдалося, зокрема й завдяки, ефективному впровадженню Річної національної програми Україна – НАТО.

Річна національна програма – це не двостороннє співробітництво з НАТО. А повноцінний план внутрішньодержавного реформування. У документі на 400 більше заходів, ніж у 2019 році та понад сотня реформ. І кожна передбачає чіткий план виконання поставлених цілей та завдань.

Ми визначили ті цілі, які ми бачимо в ідеалі, коли Україна досягне того стану сильної, економічно потужної держави. І найголовніше, що ми прописали ці кроки, ми знаємо, як це зробити,

– прокоментувала Інна Потапова, керівниця експертної групи.

У полі зору – не лише досягнення сумісності української армії з силами країн НАТО, а насамперед зміцнення демократичних цінностей і національної стійкості.

Роль безпеки та добробуту людини

В Альянсі чудово розуміють: безпека держави залежить не лише від боєздатності збройних сил. Сучасне безпекове середовище дуже мінливе й непередбачуване. Гібридні загрози потребують постійної адаптації.

"У сучасному світі безпека та колективний захист виходять далеко за межі готовності дати відсіч у разі збройної агресії", – зауважив Олексій Генчев, в. о. гендиректора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.



Під час розробки документа застосовували досвід окремих країн НАТО / Фото Atlantic Council

Спроможність війська захищати кордони має бути доповнена й готовністю суспільства чинити опір агресії, легко й швидко оговтуватися від будь-яких потрясінь. Національна стійкість – це захищеність території, цінностей та інтересів.

Країни-члени НАТО визнали, що ключовим фактором готовності країни є саме цивільні структури. Головне їхнє завдання – реагувати на кризи та бути спроможними швидко відновитися,

– додав Генчев.

Головний акцент Річної національної програми – як держава має гарантувати безпеку й добробут людини, як ключового суб'єкта національної стійкості.

"Коли ви подорожуєте країнами, ви хочете подорожувати і коли за декілька днів перебування в іншій країні у вас жагуче бажання повернутися додому, бо дома безпечно, комфортно, зручно – це і є досягнення, яке ми уклали в Річну національну програму", – пояснила Потапова.

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Саме тому серед завдань цьогорічної національної програми, зокрема – відновлення об'єктів інфраструктури в об'єднаних територіальних громадах, покращення соціального захисту населення, реформи судової системи, освіти і науки, покращення умов для бізнесу.

А також підвищення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя. Все це чітко демонструє: співпраця України з НАТО виходить за межі суто безпеково-оборонного комплексу.

Більше про річну національну програму Україна – НАТО, а також про щорічні навчання Сил швидкого реагування Альянсу Brilliant Jump – дивіться у відео.