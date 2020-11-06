Уряд виконав економічний аудит та встановив, що розмір нереалізованого потенціалу України становить 1 трильйон доларів. Йдеться про останні 10 років.

Відомо, що у цій цифрі найбільшу частку займають корисні копалини. Таку інформацію повідомив прем'єр-міністр України на презентації результатів аудиту.

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Шмигаль зазначив, що Україна може отримати 409 мільярдів доларів, якщо правильно використає ці надра. Річ у тім, що в Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин, однак лише третину з них розробляють. "Фактично, це трохи більше 4 тисяч ділянок, які сьогодні перебувають в розробці", – додав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що видобуток корисних копалин планують збільшити не для експорту за кордон, як сировини. Це робитимуть для того, аби отримати основи для створення високотехнологічної продукції в Україні.

У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали,

– запевнив Шмигаль.

Як показали результати аудиту, Україна не використала свій земельний потенціал на 85 мільярдів доларів. За час незалежності України вільне розпорядження землею було обмежене, саме через це цінність була знижена в рази. Шмигаль сказав, що за ці 29 років у державі зникло 5 мільйонів гектарів землі. На цьому вже наголошував і президент Володимир Зеленський.

Розвиток зрошення та інвестицій в сільське господарство було загальмоване на десятиліття, а подекуди зупинено зовсім,

– зауважив Шмигаль.

Водночас за 10 років середня вартість землі сільськогосподарського призначення за 1 гектар зросла фактично в 5 разів.

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Нереалізований потенціал інших ресурсів

Шмигаль також зазначив, що є й нереалізований потенціал України щодо використання таких ресурсів:

водних – 12 мільярдів доларів;

лісових – 40 мільярдів доларів.

За словами прем'єра, проблема України в тому, що площі лісів не розширювали, а деревину для розвитку власного меблевого виробництва використовували мало. "Тільки зміна орієнтирів з експорту сировини на виробництво власної продукції дасть країні, як мінімум, 40 мільярдів доларів за 10 років", – сказав Шмигаль.

Також, як ствердив прем'єр, Україна використовувала потенціал гідроенергетики лише наполовину. А потенціал аквакультури та розвиток рибного господарства – на чверть. Також зрошення земель розвинене менш ніж на 20% від потрібного показника. "Наприклад, ефективна система зрошення в південних областях України дала б можливість збільшити врожаї в 2,5 – 3 рази і це теж невикористаний потенціал, який дасть країні додатковий ВВП", – підсумував Шмигаль.