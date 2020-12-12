Україна прагне розширити співпрацю з Європейським союзом. Вона стосуватиметься безпекової сфери. Наразі Міністерство оборони розглядає можливість брати участь у програмі структурованого співробітництва Європейського Союзу (PESCO).

Це питання міністр оборони Андрій Таран обговорив під час зустрічі з головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Важливо Як Сухопутні війська переходять на стандарти НАТО: відповідь Сирського

Андрій Таран зазначив, що оборонне відомство готове і надалі розширювати співпрацю з ЄС по всіх напрямах, враховуючи європейські та євроатлантичні орієнтири України

З цією метою оборонне відомство продовжує імплементацію комплексної оборонної реформи, спрямованої на посилення можливостей ЗСУ та досягнення критеріїв членства в Північноатлантичному Альянсі,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про програму PESCO? Програма постійного структурованого співробітництва була створена у 2017 році. Вона спрямована на більш тісне співробітництво у сфері безпеки й оборони. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляв, що PESCO направлена на "зміцнення європейського стовпа всередині НАТО". Участь у PESCO є добровільним. Зараз до неї долучилися 25 країн ЄС.

За прогнозами українського МЗС, Україна може стати повноцінним членом НАТО у 2030 році. У червні 2020-го наша країна стала учасницею програми НАТО "Партнерство розширених можливостей". А це, безумовно, є надзвичайно важливим кроком. Водночас у США заявили, що є 2 головні перешкоди України на шляху до НАТО: агресія Росії та корупція.