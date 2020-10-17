У Мінекономіки підрахували, що Україна постачає продовольство для близько 150 мільйонів людей. Цю інформацію підтверджують джерела міжнародних розрахунків.

Збільшити таку цифру вдвічі – цілком реальна можливість. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає Укрінформ.

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Хто допомагав боротися з голодом у світі

За його словами, значну роль у подоланні голоду у світі за останні 75 років відіграла Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Висоцький заявив, що наразі Україна має можливість значною мірою допомогти у подоланні цієї проблеми. Втім, для цього необідно:

впровадити світові технології у виробництво;

залучити нові інвестиції;

інтегрувати в міжнародні ланцюги постачання.

Проблеми з постачанням продовольства

Як зазначив заступник міністра, через карантинні обмеження у 2020 році багато країн були закритими. А це, на його думку, є дуже негативним явищем для забезпечення світового населення продовольчими товарами.

Без активної міжнародної торгівлі неможливо забезпечити фізично продовольством усе наше багатомільярдне населення,

– розповів Висоцький.

Також він додав, що навіть за таких умов Україна змогла докласти значних зусиль, щоб не зупиняти постачання продовольства у країни, які цього потребують.