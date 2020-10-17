Скільки людей у світі Україна забезпечує продовольством: дані Мінекономіки
У Мінекономіки підрахували, що Україна постачає продовольство для близько 150 мільйонів людей. Цю інформацію підтверджують джерела міжнародних розрахунків.
Збільшити таку цифру вдвічі – цілком реальна можливість. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає Укрінформ.
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Хто допомагав боротися з голодом у світі
За його словами, значну роль у подоланні голоду у світі за останні 75 років відіграла Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Висоцький заявив, що наразі Україна має можливість значною мірою допомогти у подоланні цієї проблеми. Втім, для цього необідно:
- впровадити світові технології у виробництво;
- залучити нові інвестиції;
- інтегрувати в міжнародні ланцюги постачання.
Проблеми з постачанням продовольства
Як зазначив заступник міністра, через карантинні обмеження у 2020 році багато країн були закритими. А це, на його думку, є дуже негативним явищем для забезпечення світового населення продовольчими товарами.
Без активної міжнародної торгівлі неможливо забезпечити фізично продовольством усе наше багатомільярдне населення,
– розповів Висоцький.
Також він додав, що навіть за таких умов Україна змогла докласти значних зусиль, щоб не зупиняти постачання продовольства у країни, які цього потребують.