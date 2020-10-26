Втручання у вибори: Україна заборонила в'їзд посадовцям Угорщини через агітацію на Закарпатті
Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим постадовцям з Угорщини. Все через неприпустиму агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів.
Також ініційовано введення заборони на в'їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.
До теми Будапешт нахабно підтвердив втручання у внутрішні справи України, – МЗС
Як у МЗС України відреагували на дії Угорщини
- В'їзд в Україну двом угорським високопоставленим особам: один із них – це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини.
- Окрім того, МЗС поінформувало про це спостерігачів ОБСЄ. За словами Кулеби, в цій ситуації не може бути розбіжностей, і це було конкретне втручання у внутрішні справи України.
Водночас міністр закликав "не зводити все виключно до одного повідомлення в фейсбуці глави МЗС Угорщини Петера Сійярто. За його словами, тут мовиться про угорську політику загалом.
Що тепер буде з українсько-угорськими відносинами
Кулеба наголосив, що Україна налаштована на конструктив у відносинах з Угорщиною, однак робитиме жорсткі й чіткі кроки, якщо Будапешт нехтуватиме інтересами та законодавством України.
За його словами, протягом року МЗС України намагалось відновити довіру у відносинах і вирішувати спільні проблеми.
Але якщо хтось думає, що оскільки всі "в позитиві", можна робити, що завгодно, він глибоко помиляється. Мій принцип дуже простий: якщо тебе вдарили, треба вдарити у відповідь,
– резюмував глава МЗС України.
Скандал з Угорщиною через вибори в Україні: головне
- У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав українських угорців голосувати за одну з партій, що брала участь в місцевих виборах на Закарпатті. Мовиться про КМКС – Товариство угорської культури Закарпаття. Він також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.
- 25 жовтня МЗС заявило про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес та про неповагу Угорщини до українського законодавства. 26 жовтня до МЗС України запросили посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто для вручення йому ноти протесту.