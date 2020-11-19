Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу звернулася до своїх російських колег. Передусім Київ пропонує Москві інтенсифікувати роботу групи, зокрема в безпековому, політичному та гуманітарному напрямках.

Докладніше про заяву України в ТКГ

Українська делегація в ТКГ своє звернення до Москви розмістила в телеграмі. Відповідно до заяви, Київ пропонує Москві скликати позачергові засідання.

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Мовиться про такі засідання:

Робочої підгрупи ТКГ із безпекових питань,

Робочої підгрупи ТКГ із політичних питань,

Робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань.

Ми запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля ухвалення Тристоронньою контактною групою відповідних рішень,

– наголосили представники української делегації.

За їхніми словами, мовиться передусім про питання розблокування роботи контрольних пунктів і щодо обміну полонених.

"Сподіваємося на розуміння російською стороною ступеню відповідальності за зрив міжнародних домовленостей на вищому рівні, досягнутих на нормандському саміті в Парижі", – констатувала делегація України в ТКГ.

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Що передувало цій заяві