Україна запропонувала Росії скликати позачергове засідання ТКГ щодо Донбасу
Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу звернулася до своїх російських колег. Передусім Київ пропонує Москві інтенсифікувати роботу групи, зокрема в безпековому, політичному та гуманітарному напрямках.
Докладніше про заяву України в ТКГ
Українська делегація в ТКГ своє звернення до Москви розмістила в телеграмі. Відповідно до заяви, Київ пропонує Москві скликати позачергові засідання.
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Мовиться про такі засідання:
- Робочої підгрупи ТКГ із безпекових питань,
- Робочої підгрупи ТКГ із політичних питань,
- Робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань.
Ми запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля ухвалення Тристоронньою контактною групою відповідних рішень,
– наголосили представники української делегації.
За їхніми словами, мовиться передусім про питання розблокування роботи контрольних пунктів і щодо обміну полонених.
"Сподіваємося на розуміння російською стороною ступеню відповідальності за зрив міжнародних домовленостей на вищому рівні, досягнутих на нормандському саміті в Парижі", – констатувала делегація України в ТКГ.
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Що передувало цій заяві
- Міністри закордонних справ Франції̈ та Німеччини, представники ОСБЄ закликали російську сторону якомога швидше відкрити зі свого боку контрольні пункти для руху транспорту та людей.
- Українська сторона внесла свої пропозиції щодо порядку вирішення технічних питань.
- Українська делегація також продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування.
- Очільник делегації України Кравчук також закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб. Він зауважив, що стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їхнього прагнення домовитись і щодо решти позицій.
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