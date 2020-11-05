Україна запропонує створити вільну економічну зону на Донбасі, – Кравчук
Україна запропонує створити вільну економічну зону на Донбасі в рамках особливого порядку місцевого самоврядування. Її планують ввести в регіоні до 2050 року.
Без неї відновити там економіку буде неможливо. Про це заявив глава української делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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За його словами, ця вільна економічна зона, згідно з баченням ТКГ, повинна діяти орієнтовно до 2050 року.
Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу в нормальний стан,
– зазначив Кравчук.
Мета створення ВЕЗ
Створення ВЕЗ має на меті:
- залучення іноземних інвестицій;
- збільшення експорту товарів і послуг;
- впровадження нових технологій;
- більш раціональне використання природних і трудових ресурсів.
Вільна економічна зона: що це
Вільна економічна зона – це частина території України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. На такій території можуть встановлюватися пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови.
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