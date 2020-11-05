Україна запропонує створити вільну економічну зону на Донбасі в рамках особливого порядку місцевого самоврядування. Її планують ввести в регіоні до 2050 року.

Без неї відновити там економіку буде неможливо. Про це заявив глава української делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За його словами, ця вільна економічна зона, згідно з баченням ТКГ, повинна діяти орієнтовно до 2050 року.

Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу в нормальний стан,

– зазначив Кравчук.

Мета створення ВЕЗ

Створення ВЕЗ має на меті:

залучення іноземних інвестицій;

збільшення експорту товарів і послуг;

впровадження нових технологій;

більш раціональне використання природних і трудових ресурсів.

Вільна економічна зона: що це

Вільна економічна зона – це частина території України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. На такій території можуть встановлюватися пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови.

За словами Президента України Володимира Зеленського, створення вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій в регіон і завершення війни. Детальніше про це читайте тут.