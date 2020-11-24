У Києві 24 листопада пройшла зустріч першої заступниці глави МЗС України Еміне Джапарової з пані послом Чорногорії Драгіцею Понорац. На ній Джапарова запросила Чорногорію приєднатися до Кримської платформи.

Пані посол Драгіца Понорац заявила про чітку позицію Чорногорії щодо невизнання тимчасової окупації Росією Криму. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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У відомстві додали, що Чорногорія також активно підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України та приєднується до європейських санкцій проти Росії.

Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова висловила вдячність за підтримку та поінформувала про порушення прав людини та мілітаризацію Криму зі сторони Росії.

Вона також представила бачення України щодо започаткування Кримської платформи та запросила чорногорську сторону долучитися до її роботи,

– зазначили у МЗС.

До слова, Україна планує провести першого саміту в рамках Кримської платформи у травні 2021 року. Однак для цього повинна бути сприятлива епідеміологічна ситуація.

Участь країн у Кримській платформі: основне