Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Францію приєднатися до створення "Кримської платформи". Відповідний формат консолідує зусилля міжнародного товариства з деокупації Криму та захисту прав людини в умовах тимчасової окупації РФ.

Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Кулеба поінформував французького міністра про відповідну ініціативу створення "Кримської платформи". За його словами, міжнародній спільноті потрібно комплексно подивитись на проблему незаконної окупації півострова та її наслідків.

Відповідь Франції

Міністр закордонних справ Франції Ле Дріан висловив вдячність за запрошення долучитися до платформи щодо деокупації Криму. Він запевнив, що позиція Франції щодо невизнання анексії Криму триватиме надалі, як і відповідна політика заходів проти Росії.

Згідно з інформацією МОЗ, французька сторона розгляне запрошення щодо участі у "Кримській платформі".