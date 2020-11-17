Україна запросила країни ЄС долучитися до саміту Кримської платформи: деталі
Міністерство закордонних справ звернулося до країн Євросоюзу. Україна запросила держави ЄС взяти участь в установчому саміті Кримської платформи.
Проведення установчих зборів заплановане на перше півріччя 2021 року. Про це повідомляє пресслужба МЗС.
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Представництво Євросоюзу в Україні 17 листопада організувало зустріч з послами країн-членів ЄС.
У заході, зокрема, взяли участь перша заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова, постійний представник президента в Криму Антон Кориневич і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Джапарова прокоментувала гострі проблеми в окупованому Криму
Під час зустрічі Джапарова розповіла про актуальну ситуацію в окупованому півострові. Вона також назвала найгостріші проблеми, які виникли в Криму:
- порушення прав людини, норм міжнародного гуманітарного права;
- згортання свободи слова та релігійних свобод;
- расова дискримінація;
- мілітаризація;
- загрози свободі судноплавства в Чорному та Азовському морях;
- безпекові виклики більш широкому регіону Середземномор'я і Близького Сходу.
Також перша заступниця міністра закордонних справ представила деталі Кримської платформи та запросила країни Євросоюзу долучитися до діяльності формату і взяти участь в установчому саміті.
Що таке Кримська платформа?23 вересня 2020 року Володимир Зеленський представив в ООН концепцію Кримської платформи. Президент закликав міжнародних партнерів долучитися до відповідної ініціативи щодо деокупації півострова.
Згодом у МЗС України оголосили про плани проведення Кримського саміту, який має стати найвищим рівнем міжнародного охоплення ініціативи Кримська платформа. Зустріч планують на день російської окупації Криму – 26 лютого 2021 року.
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