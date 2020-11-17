Міністерство закордонних справ звернулося до країн Євросоюзу. Україна запросила держави ЄС взяти участь в установчому саміті Кримської платформи.

Проведення установчих зборів заплановане на перше півріччя 2021 року. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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Представництво Євросоюзу в Україні 17 листопада організувало зустріч з послами країн-членів ЄС.

У заході, зокрема, взяли участь перша заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова, постійний представник президента в Криму Антон Кориневич і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Джапарова прокоментувала гострі проблеми в окупованому Криму

Під час зустрічі Джапарова розповіла про актуальну ситуацію в окупованому півострові. Вона також назвала найгостріші проблеми, які виникли в Криму:

порушення прав людини, норм міжнародного гуманітарного права;

згортання свободи слова та релігійних свобод;

расова дискримінація;

мілітаризація;

загрози свободі судноплавства в Чорному та Азовському морях;

безпекові виклики більш широкому регіону Середземномор'я і Близького Сходу.

Також перша заступниця міністра закордонних справ представила деталі Кримської платформи та запросила країни Євросоюзу долучитися до діяльності формату і взяти участь в установчому саміті.