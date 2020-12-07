Заступниця глави МЗС Еміне Джапарова заявила, що Україна принципово запрошуватиме Росію до участі в Кримській платформі, як державу-окупанта. Також запрошуватимуть партнерів України й різні міжнародні організації.

Про те, якою буде Кримська платформа й хто буде залучений до участі в ній, Еміне Джапарова розповіла в інтерв'ю виданню ТСН.

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Росія в Кримській платформі

Дипломатка заявила, що як держава-окупант Росія повинна бути запрошена до Кримської платформи. Це принципова позиція України, а Росія відповідальна за окупацію та її наслідки.

Втім, ні для кого не є секретом позиція Росії з цього приводу. Тому в нас є великі сумніви, що вона погодиться брати участь у цій платформі. Та ми вважаємо, що це запрошення Росія має отримати,

– заявила заступниця глави МЗС.

Кого ще запросять до платформи

Еміне Джапарова повідомила, що близько 10 різних держав позитивно сприйняли запрошення долучатися до платформи. Україна планує використовувати цю підтримку.

"Наприклад, через групи-дружби України з іншими країнами, коли депутати-члени парламентів інших країн можуть стати тими голосами, які будуть артикулювати окупацію, її наслідки", – повідомила українська дипломатка.

Втім, Україна не збирається обмежуватися лише державами партнерами. Також запрошуватимуть долучатися парламентські асамблеї:

Раду Європи,

НАТО,

ОБСЄ.

Хто вже заявив про готовність долучитися: