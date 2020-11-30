Росія візьме участь у переговорах у межах "Кримського майданчика", де говоритимуть про деокупацію півострова. Українська сторона вже оголосила про це офіційно і шукає відповідну форму запрошення.

На думку України, Росія повинна взяти участь у переговорах. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, пише "Радіо Свобода".

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Джапарова пояснила, що саме Росія окупувала Крим і несе повну відповідальність за ситуацію на півострові.

Однозначно, будемо запрошувати. Ми це вже оголосили. Ми шукаємо відповідну форму запрошення. Ми вважаємо, що це країна номер один яка повинна брати участь у подібних форматах,

– наголосила Джапарова.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про плани проведення саміту Кримської платформи. Це має відбутися у травні 2021 року у Києві.

Що відомо про Кримську платформу

Наприкінці вересня 2020 року у МЗС України повідомили про плани проведення Кримського саміту, який має стати найвищим рівнем міжнародного охоплення ініціативи Кримська платформа.

Раніше президент України представив в ООН концепцію Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до відповідної ініціативи щодо деокупації півострова.

щодо деокупації півострова. У жовтні 2020 року про свою зацікавленість в цьому переговорному процесі заявила Польща. Офіційний Київ також очікує приєднання до платформи з деокупації Криму Туреччини, Малайзії, Словаччини, Великої Британії та інших країн.

з деокупації Криму Туреччини, Малайзії, Словаччини, Великої Британії та інших країн. У Кремлі не раз вказували на те, що питання Криму закрито і Росія не має наміру включати його в міжнародні переговори.

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