Якісний стрибок від авторитарної імперії до європейської демократії Україні виявився складним, і тепер країна застрягла в стагнації, живучи від кризи до кризи і від революції до революції, а населення продовжує жити в бідності.

Про це пише у своїй колонці для західного видання Atlantic Council ексглава ДПС Сергій Верланов. На його думку, в числі причин зазначеного явища – деструктивна роль Росії і вплив олігархів на всі складові життя в країні.

"Нікого не здивує, що українські олігархи і Кремль часто роблять спільну справу. Зрештою, у них загальні ключові цілі, наприклад, зберігати в Україні слабкі державні інститути і нинішню корупцію, запобігати інтеграцію країни в більш прозоре і засноване на правилах євроатлантичне співтовариство. Баланс сил між різними олігархічними групами може варіюватися, але суть системи залишається незмінною. Невелика група олігархів схвалює ключові рішення через своїх представників у владі та в державних установах, продовжуючи формувати траєкторію нації", – пише Сергій Верланов.

Він також зазначає, що у країни були спроби вирватися із замкнутого кола, сформованого олігархами.

"Очолюючи Державну податкову службу (ДПС), я разом з Гончаруком в складі реформаторського уряду включився в боротьбу з системою корупції, побудованої для того, щоб добувати ресурси в інтересах олігархічних кланів країни. Команда Гончарука складалася з порядних людей, але у них в основному не вистачало досвіду для візантійського світу українських політичних інтриг, і вони виявилися не на рівних для загартованих олігархічних сил. Уряд протримався менше року", – зазначив Верланов.

Він підкреслив, що українські олігархи зазвичай впливають через корумпованих депутатів, чиновників, силовиків і суддів. Значну роль відіграє також українська бюрократія, особливо на середньому і вищому рівнях державної служби.

"З огляду на роль державної служби в неформальних імперіях українських олігархів, особливо важливими були адміністративні реформи, які запустило уряд Володимира Гройсмана в 2016-2019 роках. Вони мали на меті створити чіткий поділ між політичними призначенцями і тими, хто отримав посади через конкурсний відбір. Вперше в історії незалежної України адміністративна вертикаль в урядовій бюрократії пройшла серйозне переформатування, і до системи почали приходити талановиті молоді професіонали", – розповів Сергій Верланов.

За його словами, прогрес тривав недовго. Під приводом антикризових заходів під час епідемії коронавірусу нинішній уряд скасував конкурсний відбір на урядові посади.

"Це пряме порушення зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС і серйозна перемога старих еліт в боротьбі за збереження контролю над країною. Останні місяці теж успішні для українських олігархічних сил: вони і далі згортають реформи, домінують на політичному порядку денному в Україні з 2014 року. За рядом сумнівних судових рішень, в основному від Конституційного суду, антикорупційна інфраструктура, створена за останні шість років, зараз під загрозою", – зазначив Сергій Верланов.

На думку ексглави ДПС, один з основних кроків до обмеження впливу олігархів – це приватизація вагомого портфеля державних активів, багато з яких є серйозними джерелами корупції. Інший найважливіший крок – реформа судочинства.

Відсутність справедливих і незаангажованих судів – це найбільша перешкода для розвитку України. Це стримує іноземні інвестиції і отруює всі інші виміри українського суспільства, створюючи середовище безкарності, в якій олігархічні клани можуть процвітати,

– вважає Сергій Верланов.

Він також додав, що в боротьбі з олігархами один з важливих кроків – це залучення міжнародних фахівців, єдиний інструмент, який довів свою ефективність.

На думку Верланова, деолігархізації також вимагає Антимонопольний комітет. "Зараз в руках кількох обраних знаходяться цілі сектори української економіки, зокрема, виробництво сталі, енергетика та хімічна промисловість. Олігархічні групи також монополізують власність мейнстрімних ЗМІ, що дозволяє їм спотворювати дискусію і формувати громадську думку", – повідомив Сергій Верланов.

Верланов зазначив, що сьогодні не спостерігає політичної волі, щоб впроваджувати кроки, необхідні для деолігархізації і боротьби з корупцією.

Поки Україна не буде мати лідерів, готових робити це, інтереси олігархів залишатимуться вирішальними у визначенні майбутнього країни,

– упевнений Сергій Верланов.