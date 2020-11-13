Україна засуджує вбивство білоруса Романа Бондаренка. Його побили невідомі у центрі Мінська. Медики боролися за життя постраждалого, однак 12 листопада він помер у лікарні.

Вбивці мають бути неодмінно покарані. Про це на офіційній сторінці у твітері заявила пресслужба МЗС України.

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Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа,

– мовиться у повідомленні.

Позиція ЄС

Голова Європейської служби зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив, що очікує від білоруської влади негайного припинення насильства та переслідування протестувальників. В іншому випадку ЄС готовий розширювати санкції.

Що відомо вбивство Бондаренка