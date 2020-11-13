Вбивці повинні бути покарані: Україна засуджує вбивство Бондаренка у Білорусі
Україна засуджує вбивство білоруса Романа Бондаренка. Його побили невідомі у центрі Мінська. Медики боролися за життя постраждалого, однак 12 листопада він помер у лікарні.
Вбивці мають бути неодмінно покарані. Про це на офіційній сторінці у твітері заявила пресслужба МЗС України.
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Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа,
– мовиться у повідомленні.
Позиція ЄС
Голова Європейської служби зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив, що очікує від білоруської влади негайного припинення насильства та переслідування протестувальників. В іншому випадку ЄС готовий розширювати санкції.
Що відомо вбивство Бондаренка
- 11 листопада невідомі напали на 31-річного Романа Бондаренка у дворі його будинку.
- Через декілька годин рідні дізналися, що чоловік перебуває у лікарні. Туди його доставили з набряком мозку, численними черепно-мозковими травмами, гематоми та синцями.
- У лікарні Бондаренко впав у кому. Тоді лікарі оцінювали його шанси вижити як 1 до 1000.
- 12 листопада постраждалий помер.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що ім'я Романа впишуть в історію нової Білорусі, як ім'я героя.
- Після смерті Бондаренка у Мінську люди вийшли на масові протести.
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