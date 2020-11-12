На засіданні Генасамблеї ООН Україна висловила побоювання щодо можливості розгортання Росією ядерного потенціалу в анексованому Криму. Українська сторона просить міжнародну спільноту відреагувати на це.

Про загрози зі сторони Росії розповів на засіданні Генасамблеї ООН 11 листопада заступник Постійного представника України Юрій Вітренко.

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Поточне перетворення Криму у величезну військову базу може свідчити про можливість розгортання ядерного потенціалу на окупованому півострові,

– заявив Вітренко.

Він додав, що це може підірвати без'ядерний статус України.

Вітренко також зазначив, що в Росії є проблема через невиконання нею міжнародних зобов’язань щодо ядерної безпеки.

"Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на цю небезпеку", – наголосив він.

Посадовець нагадав російській делегації, що необдумані наміри Росії взяти під контроль ядерні об'єкти на Кримському півострові суперечать міжнародному праву та Статуту МАГАТЕ.

Наразі держава-окупант перешкоджає інспекторам МАГАТЕ отримати доступ до місць зберігання ядерних та радіоактивних матеріалів – як у Криму, так і на сході країни.

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