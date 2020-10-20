Президент Володимир Зеленський 20 жовтня заявив, що для захисту Чорноморського регіону в Україні побудують дві військово-морські бази. На це миттєво відреагували у президента Росії Володимира Путіна.

Україна токож розвиватиме протиповітряну оборону спільно з Туреччиною. Про це Зеленський заявив під час щорічного звернення до Верховної Ради, повідомляє 24 канал.

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Ми починаємо будувати дві військово-морські українські бази для захисту Чорноморського регіону,

– сказав Зеленський.

Що президент сказав про модернізацію озброєнь

Зеленський заявив, що Україна розроблятиме безпілотники та двигуни спільно з Туреччиною.

Президент розповів про модернізацію українського фрегата "Гетьман Сагайдачний", яка наразі продовжується.

На озброєння українського війська прийняли протикорабельні крилаті ракети "Нептун".

Також Зеленський розповів про підготовку десантних катерів "Кентавр".

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Як відреагували в Росії

Спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що будівництво українських військових баз може зашкодити стабільності, повідомляє ТАСС.

Це може мати досить негативні наслідки в цілому для атмосфери стабільності в Чорноморському регіоні. Потенційно така небезпека існує,

– заявив Пєсков.

При цьому спікер Путіна додав, що в Кремлі поки не знають, про які саме військові бази говорив Зеленський.

Зверніть увагу. Президент Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради. Читайте головне з його промови.