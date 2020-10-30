Окупанти на Донбасі 30 жовтня цинічно зірвали перемир'я, обстрілявши позиції українських захисників. Внаслідок підступного обстрілу двоє українських військових загинули. Через це Україна ініціювала екстрене засідання ТКГ. Під час переговорів сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню.

Україна зажадала від Росії вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню. Про це мовиться в повідомленні української делегації в ТКГ на фейсбук-сторінці.

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Результати переговорів

Обговорили обстріли, які мали місце та призвели до трагічних наслідків і домовилися дотримуватися режиму тиші.

Обговорили заходи щодо запобігання подальших випадків порушення вогню.

Домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановане на 10 листопада 2020 року.

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ В Україні Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню.

Зауваження України

В українській делегації натякнули на те, що гарантії домовленостей можуть діяти лише тоді, коли Росія, яка стоїть за бойовиками на Донбасі, дасть свою згоду.

Залишається питання: чи розуміють наші візаві рівень своєї відповідальності щодо можливої ескалації збройного конфлікту,

– мовиться у повідомленні української делегації.

Що відомо про черговий зрив домовленостей

30 жовтня о 00:28 проросійські бойовики здійснили обстріл поблизу Водяного. Ворог використав АГС та підствольні гранатомети.

Внаслідок обстрілу, загинуло двоє військовослужбовців ЗСУ.

Порушення режиму припинення вогню було зупинено з використанням координаційного механізму.

Зверніть увагу! Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн G7 заявив, що режим припинення вогню на Донбасі триває вже майже 100 днів.



Водночас, як сказав очільник ОП, ворог влаштовує збройні провокації та намагається зірвати перемир'я.