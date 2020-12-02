Україні разом із партнерами вдалося зірвати спробу Росії легітимізувати представників окупаційних адміністрацій на Донбасі. Кремль для цього хотів використати формат Арріa у межах Ради безпеки ООН. Щоправда, пропагандистські ЗМІ переконували, що мовиться про виступ бойовиків на офіційному засіданні Радбезу.

Докладніше про зрив спроби Росії легалізувати бойовиків

Вищезазначене засідання бойкотуватимуть не лише Україна, а і США, Велика Британія, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Про це повідомив міністра закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Тобто, всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, які входять сьогодні в Радбез. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в межах ТКГ", – зауважив очільник українського МЗС.

За його словами, завдяки принциповій позиції українських партнерів у Радбезі ООН, "російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН".

Це чітка відповідь на спроби Росії маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами для поширення своєї пропаганди. Я вдячний партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасницям нормандського формату, за міцну солідарну позицію на підтримку України,

– підкреслив Кулеба.

Що про це каже делегація України в ТКГ

В українській делегації для участі в ТКГ також висловили позицію щодо намагань Росії "забезпечити резонансний супровід події, яку вони анонсували як "першу в історії участь представників "ЛНР" та "ДНР" у засіданні Ради Безпеки ООН". Відповідний допис з'явився у телеграм-каналі делегації.

Отже, така спроба провести гучний захід з легітимізації бойовиків, на думку делегації України в ТКГ, може означати:

відповідальні в Росії за зовнішню політику розуміють ступінь своєї відповідальності за лише часткове виконання, а, може, і зрив домовленостей, які торік досягнули у нормандському форматі в Парижі;

ці особи намагаються перекласти власну провину на Україну, Францію та ФРН;

такі спроби провалюються раз за разом і здатні привести лише до зміцнення зв'язків між державами та міжнародними організаціями, яких намагається звинуватити РФ.

Додамо, що російські представники вже встигли звинуватити Францію та ФРН у "...підігруванні Україні" та поставили під сумнів здатність цих країн виступати посередниками у нормандському форматі".

Українська делегація для участі в ТКГ нагадує, що проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у нормандському форматі залишається єдиною можливістю для РФ запобігти міжнародної ізоляції та виконати домовленості, щодо яких вона взяла на себе відповідальність,

– підсумували представники України в ТКГ.



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