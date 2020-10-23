Аваков заявив, що Україна зробила "все, що могла" під час анексії Криму
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний, що під час силового захоплення Криму Росією Україна зробила все можливе. Мовляв, такими були тогочасні сила й спроможності нашої держави.
Про реакцію української влади на процес анексії Криму у 2014 році Арсен Аваков висловився на спеціальному Київському безпековому форумі в Італії, передає Укрінформ.
До слова У РНБО не виключають військової ескалації Росії проти України найближчим часом
Я розрізняю політичну риторику й факти. А факти того часу говорили про те, що Україна мала межу своїх можливостей і сил, щоб іти на ті чи інші кроки. Виходячи з цього й варто оцінювати той час,
– наголосив глава МВС.
Він також наголосив, що тема анексії Криму не може бути предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації, після якого й можна буде робити висновки.
"Можна буде оцінити – що могли, а чого не могли. Я вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе", – заявив Арсен Аваков.
Чому знову заговорили на цю тему?
Тема анексії Криму й можливої "здачі" півострова знову стала актуальною після виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді 20 жовтня. Президент заявив, що ті, хто без бою здав Крим, мають нести відповідальність.
У політичних колах у буцімто здачі півострова часто звинувачують Петра Порошенка, Олександра Турчинова й Арсенія Яценюка, рідше Арсена Авакова. Саме вони прийшли до влади після Революції Гідності й на початку агресії Росії.