Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний, що під час силового захоплення Криму Росією Україна зробила все можливе. Мовляв, такими були тогочасні сила й спроможності нашої держави.

Про реакцію української влади на процес анексії Криму у 2014 році Арсен Аваков висловився на спеціальному Київському безпековому форумі в Італії, передає Укрінформ.

До слова У РНБО не виключають військової ескалації Росії проти України найближчим часом

Я розрізняю політичну риторику й факти. А факти того часу говорили про те, що Україна мала межу своїх можливостей і сил, щоб іти на ті чи інші кроки. Виходячи з цього й варто оцінювати той час,

– наголосив глава МВС.

Він також наголосив, що тема анексії Криму не може бути предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації, після якого й можна буде робити висновки.

"Можна буде оцінити – що могли, а чого не могли. Я вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе", – заявив Арсен Аваков.