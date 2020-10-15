Україна закликала держави-учасниці ОБСЄ долучитися до платформи з деокупації Криму. За словами постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгенія Цимбалюка, цей майданчик має більшу ефективність міжнародної відповіді на тривалу окупацію Криму.

Цимбалюк підкреслив, що у питанні деокупації Криму важливими є й публічні заяви та позиції. Про це він сказав під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає "Укрінформ".

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За словами Цимбалюка, ініціатива спрямована на те, щоб зібрати під її "парасолькою" всі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання у межах міжнародних організацій, зокрема й ОБСЄ, інші міжнародні урядові та неурядові форуми.

Ми сподіваємось, що держави-учасниці долучаться до наших зусиль у межах цієї платформи, зокрема під час майбутньої Ради міністрів у Тирані,

– заявив Цимбалюк.

Дипломат вказав на те, що наразі ОБСЄ залучена до врегулювання конфлікту на Донбасі через діяльність СММ та у ТКГ. Водночас "цього не можна сказати про Крим, у доступі міжнародних моніторингових механізмів до якого російська окупаційна влада продовжує відмовляти".

"Публічні заяви та позиції важливі, щоб держава-агресор знала, що про її дії не забувають і на них чекає адекватна реакція", – наголосив Цимбалюк.

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