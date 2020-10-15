Агресор має знати, що його дії не забули, – Україна звернулася до країн-учасниць ОБСЄ
Україна закликала держави-учасниці ОБСЄ долучитися до платформи з деокупації Криму. За словами постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгенія Цимбалюка, цей майданчик має більшу ефективність міжнародної відповіді на тривалу окупацію Криму.
Цимбалюк підкреслив, що у питанні деокупації Криму важливими є й публічні заяви та позиції. Про це він сказав під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає "Укрінформ".
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За словами Цимбалюка, ініціатива спрямована на те, щоб зібрати під її "парасолькою" всі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання у межах міжнародних організацій, зокрема й ОБСЄ, інші міжнародні урядові та неурядові форуми.
Ми сподіваємось, що держави-учасниці долучаться до наших зусиль у межах цієї платформи, зокрема під час майбутньої Ради міністрів у Тирані,
– заявив Цимбалюк.
Дипломат вказав на те, що наразі ОБСЄ залучена до врегулювання конфлікту на Донбасі через діяльність СММ та у ТКГ. Водночас "цього не можна сказати про Крим, у доступі міжнародних моніторингових механізмів до якого російська окупаційна влада продовжує відмовляти".
"Публічні заяви та позиції важливі, щоб держава-агресор знала, що про її дії не забувають і на них чекає адекватна реакція", – наголосив Цимбалюк.
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Що відомо про Кримську платформу
- Президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації українського півострова.
- Зустріч планують провести в день російської окупації Криму – 26 лютого 2021 року.
- Платформа охоплюватиме кілька рівнів. Найвищий – лідери держав, далі – міністри закордонних справ та міністри оборони. Україна також планує запросити до платформи Росію.