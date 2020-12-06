Українець намагався нелегально провезти до Білорусі пневматичну зброю. У паливному баку його автомобіля прикордонники знайшли гвинтівки та револьвери.

46-річний чоловік намагався перетнути кордон через пункт пропуску "Сеньківка" в ніч на 6 грудня. Він обрав для руху смугу "зелений коридор", повідомляє Держприкордонслужба України.

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Автомобіль Chevrolet, який кермував українець, мав російську реєстрацію. Він був оснащений газобалонним обладнанням. Це викликало підозру у прикордонників, тож вони вирішили провести поглиблений огляд машини.

До перевірки залучили службового собаку. В результаті, у паливному баку авто правоохоронці знайшли сховок з гвинтівками та револьверами, запакованими в поліетилен.



Виявлені правоохоронцями предмети / Фото ДПСУ



У сховку прикордонники знайшли зброю / Фото ДПСУ

Загалом вони виявили 5 пневматичних гвинтівок, 5 револьверів під патрон Флобера та 2 тисячі набоїв до них. Прикордонники встановили, що ці предмети не належать до вогнепальної зброї.

Українець пояснив правоохоронцям, що придбав пневматичну зброю в Україні та мав намір перепродати її у Білорусі. На чоловіка склали протокол про порушення. Його автомобіля та виявлені предмети вилучили.

Українець намагався перевезти пневматичну зброю до Білорусі: відео ДПСУ