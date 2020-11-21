У перші дні Революції Гідності на Майдані було декілька сотень людей, однак вони досі пам'ятають, що вже тоді кожен сподівався побачити Україну вільною. Водночас учасники Революції стверджують, що вона відкрила українцям очі на те – хто вони є.

Спочатку на протест проти зупинки процесу євроінтеграції України вийшла молодь. Детальніше про події та досягнення Революції Гідності – у сюжеті 24 каналу.

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Досягнення Євромайдану

Колишній журналіст Родіон Шовкошитний виходив на Майдан, коли там були лише студенти. Чоловік розповів, що побачив у новинах, як беркутівці силою розганяли студентів. Він наголосив, що не мав іншого вибору, як йти на підтримку.

Майдан багатьом відкрив очі, що українець – це звучить гордо. Нам дуже довго нав'язували, що українська мова – це мова етносу, літератури та пісень, але розумні люди спілкуються виключно російською, проте це не так,

– зазначив журналіст.

На думку нардепа 8-го скликання Єгора Соболєва, який також був учасником Революції, одне з основних досягнень Євромайдану – це те, що в Україні не повторився Білоруській сценарій, коли люди після протестів ховаються і фактично нічого не можуть протиставити поліції.



Українцям довго нав'язували, що "розумні люди спілкуються виключно російською" / Фото Укрінформ

Утім лише протестами неможливо досягнути високого економічного рівня або доброчесного управління країною, зазначив Соболєв. Він додав, що для цього українцям потрібно навчитися не лише позбавляти влади не гідних, але й правильно її делегувати.

"Тому, коли люди кажуть "Чого досяг Майдан?", дуже важливо собі відповідати, що він зробив нас та країну вільними. Проте вільною – не означає справедливою та заможною, адже це цілі, яких Майдан не досяг", – вважає народний депутат 8-го скликання.

Дослідження соціологів

Євромайдану 10 років тому передувала й інша революція – Помаранчева. Соціолог та професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань зауважив, що у майбутньому історики сперечатимуться, чи були це 2 окремі революції, чи один процес, розтягнутий на роки.

Річ у тім, що в інших європейських країнах, наприклад у Великобританії, революційні зміни тривали 30 років, у Франції – сторіччя. Основним досягненням Євромайдану Гарань вважає те, що українці почали називати себе громадянами України. А той потенціал, який зберігся у суспільстві, стримує владу від перетину "червоних ліній".



Соціолог про революції в Україні / Скриншот з відео

"Насправді всі дані соціологічних опитувань показують, що українське суспільство стало більш єдиним. Зросла ідентифікація саме з загальноукраїнським громадянством. За часів Януковича люди більше ідентифікували себе регіонально, а зараз всюди переважає загальнонаціональна ідентичність", – повідомив професор Києво-Могилянської академії.

Популярність проросійських сил

Однак через 7 років від початку Революції Гідності, проросійські сили знову хочуть взяти реванш і фактично відкотити Україну до 2010 року, коли президентом тільки-но обрали Януковича. За даними останнього соціологічного дослідження групи Рейтинг, довіра до проросійських політиків почала зростати.

Ця медаль має 2 сторони. Чому? Ми хотіли мати демократію – ми її маємо, а демократія передбачає інший погляд, який навіть може нам не подобатись,

– сказав політолог Тарас Семенюк.

Тож з відповідними тенденціями фахівці не виключають революцій і в майбутньому. Проте лише за умови, якщо влада буде намагатись встановити диктатуру.

7 років Революції Гідності: дивіться відео 24 каналу