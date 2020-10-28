Влада має миттєво і дуже жорстко відреагувати на рішення Контистуційного суду щоо недостовірного декларування. Це питання є безпрецедентним і штовхає нас до руйнування державності.

Підтримка заходу цим рішенням фактично зруйнована. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі озвучила редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.

До слова З'явився текст скандального рішення КСУ: деталі

"Я думаю, що тут можна говорити про те, що КСУ штовхає нас не просто в часи Януковича, можна сказати, що закон про запобігання корупції був сьогодні знищений і НАЗК знищений як орган, але це рішення абсолютно точно штовхає нас в бік Росії. Тому що якщо буде зруйнована західна підтримка, не буде фінансової підтримки з боку західних партнерів, де Україні прийдеться шукати грошей? Звичайно, швидше за все, у РФ. Мені ця ситуація дуже не подобається", – сказала журналістка.

Однак вона сподівається на жорстку реакцію та на відсторонення суддів, які причетні до цього рішення.