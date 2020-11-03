Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо видання виплат на організацію бізнесу безробітним. За документ проголосували 295 народних депутатів.

До відповідних виплат уповноважили Фонд соціального страхування та Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також Рада схвалила закон про дистанційну роботу за основу: що він передбачає

Документ вносить зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" закону про внесення змін до держбюджету на 2020 рік. Водночас у документі прописали можливість за рахунок коштів фондів фінансувати видатки на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.

Які виплати здійснюють фонди

Окрім цього, на випадок безробіття фонди здійснюють страхові виплати втраченого заробітку чи його частини. Це залежить від ступеня втрати професійної працездатності працівника у випадку, якщо він постраждав від професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві. Також фонди здійснюють: