Українські кінотеатри можуть працювати навіть у червоній зоні. Однак відвідувачі зможуть заповнювати лише 50% кожного залу.

Відтепер українські кіномани зможуть насолоджуватися переглядом фільмів, незалежно від епідеміологічної ситуації у регіоні. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у фейсбуці.

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Кінотеатрам дозволено працювати у червоній зоні карантину. Тепер у нас, як і в багатьох країнах Європи. Відвідувачі зможуть відчувати себе безпечно: маски, кондиціювання, розсадка через крісло – 50% залу,

– наголосив Ткаченко.

Міністр розповів, що таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Наразі Мінкульт аналізує можливість відкрити у червоній зоні музеї та театри. За словами Ткаченка, нові фільми і вистави дадуть глядачам змогу "отримати свіжий ковток повітря" та полегшать життя культурним інституціям у період карантину.

Які міста перебувають у червоній зоні

Кабмін 23 жовтня оновив перелік карантинних зон України. До червоної зони потрапили 10 обласних центрів:

Івано-Франківськ;

Миколаїв;

Полтава;

Рівне;

Суми;

Тернопіль;

Харків;

Хмельницький;

Чернівці;

Чернігів.



Які обмеження діють в різних кольорових карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу