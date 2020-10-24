В Україні у червоній зоні карантину дозволили роботу кінотеатрів
Українські кінотеатри можуть працювати навіть у червоній зоні. Однак відвідувачі зможуть заповнювати лише 50% кожного залу.
Відтепер українські кіномани зможуть насолоджуватися переглядом фільмів, незалежно від епідеміологічної ситуації у регіоні. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у фейсбуці.
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Кінотеатрам дозволено працювати у червоній зоні карантину. Тепер у нас, як і в багатьох країнах Європи. Відвідувачі зможуть відчувати себе безпечно: маски, кондиціювання, розсадка через крісло – 50% залу,
– наголосив Ткаченко.
Міністр розповів, що таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Наразі Мінкульт аналізує можливість відкрити у червоній зоні музеї та театри. За словами Ткаченка, нові фільми і вистави дадуть глядачам змогу "отримати свіжий ковток повітря" та полегшать життя культурним інституціям у період карантину.
Які міста перебувають у червоній зоні
Кабмін 23 жовтня оновив перелік карантинних зон України. До червоної зони потрапили 10 обласних центрів:
- Івано-Франківськ;
- Миколаїв;
- Полтава;
- Рівне;
- Суми;
- Тернопіль;
- Харків;
- Хмельницький;
- Чернівці;
- Чернігів.
Які обмеження діють в різних кольорових карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу