Верховна Рада 3 листопада схвалила законопроєкт, який дозволяє українцям на власний розсуд змінювати по батькові. Однак зробити це зможуть лише люди старші 14 років.

За відповідний законопроєкт у другому читанні проголосували 259 нардепів. Про це повідомляє 24 канал.

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З 14 років підлітки зможуть змінювати по батькові лише за згодою батьків або опікунів.

З 16 – зможуть змінювати по батькові самостійно.

Якщо батьки будуть проти, щоб їхня дитина змінювала по батькові, питання можуть вирішити органи опіки або суд.

Що було раніше

Раніше українці могли змінювати своє по батькові лише у певних випадках:

якщо батько змінив своє ім'я;

якщо відомості певну людину як про батька виключили з актового запису про народження дитини.