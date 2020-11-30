Голова Укроборонпрому Ігор Фоменко заявив, що в Україні фактично немає боєприпасної галузі. Її потрібно створювати зі самого початку. Адже наразі жоден завод не може організувати повний цикл виробництва боєприпасів.

Ситуацію з виробництвом боєприпасів в Україні голова Укроборонпрому Ігор Фоменко прокоментував в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За його словами, купують наразі все, починаючи від дрібних і до великих калібрів. Інколи використовують і складські залишки, але серед них є й такі, у яких термін експлуатації закінчується. Вони втрачають свої характеристики за час перебування на складах.

Фоменко наголосив, що жоден український завод не зможе організувати повний цикл виробництва боєприпасів у найближчі роки.

Повного циклу виробництва немає. У межах Укроборонпрому проєктів з виробництва боєприпасів малого калібру також немає,

– зазначив глава концерну.

Він також додав, що зараз відбуваються навчання і є необхідність поповнення складських запасів. "Тому, все що можуть виробляти в Україні, треба робити, адже у нас високий і виробничий і науково-технічний потенціал, – підсумував Фоменко. Як приклад він назвав конструкторське бюро "Луч".

Зверніть увагу! Раніше Укроборонпром заявив про згортання реформи оборонно-промислового комплексу України. Концерн звинуватив Міністерство стратегічних галузей промисловості у втручанні в їхню господарську діяльність. Натомість у міністерстві відповіли, що це Укроборонпром намагається зірвати реалізацію завдань, визначених президентом.