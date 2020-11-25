В Україні щороку збільшується кількість аваріій за участю таксі. Нещодавній нещасний випадок у столиці, коли водій Uber, ймовірно заснувши за кермом, збив 3 пішоходів, 3 з яких не вижили, чергове підтвердження сумної статистики. В українському законодавстві немає закону про врегулювання ринку послуг таксі. У Міністерстві інфраструктури вже розробили відповідний законопроєкт.

На оплату послуг таксі українці щорічно витрачають близько 40 мільярдів гривень і майже вся ця сума проходить повз економіку, адже податки не платять ні водії, ні служби таксі. У результаті бюджети щорічно недоотримують близько 4 мільярдів. Більше про це – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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За словами голови Асоціації відповідальних перевізників, на сьогодні основна задача держави – легалізувати водіїв. 98% водіїв, це понад 200 тисяч людей, які працюють в Україні, повинні будь-яким чином стати легальними.

Мінінфраструктури розробило законопроєкт, що допоможе вивести ринок таксі з тіні

Працівників таксі навіть більше, ніж лікарів у медичній сфері. І в Міністерстві інфраструктури вже розробили законопроєкт, покликаний вивести ринок таксі з тіні.

У відомстві відзначили, що це не є простою справою. Вочевидь має бути спрощена система реєстрації через патент.

Зрозуміло, що це не ті люди, які постійно займаються цим як професійною діяльністю і працюють. Це не завжди навіть самозайняті ФОПи. Це може бути студент, який періодично надає цю послугу,

– пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також чиновники пропонують зобов'язати таксистів проходити обов'язковий техконтроль авто та щорічний медичний огляд.

Ставлення таксистів до такого нововведення

Центральний автовокзал у Києві – Мекка для таксистів. Тут вони завжди можуть знайти собі роботу. Журналісти поцікавились, а як водії ставляться до легалізації ринку, на якому ті працюють.

Один з таксистів Дмитро відзначив, що не проти легалізації, якщо це буде виконано адекватно.

Наразі є 2 табори: таксисти з ліцензією та без неї.

► Неліцензовані водії відмовилися давати коментарі журналістам.

► Натомість узаконені перевізники переконані, що без належного контролю порядку не буде ні на дорогах, ні на самому ринку таксі.

"3 великі проблеми в Києві – Uber, Bolt, Uklon. Це ті люди, які приїжджають, сідають за кермо, проїдуть декілька діб – і все, вони вже професіонали", – поскаржився таксист Дмитро.

У Мінінфраструктури планують мотивувати ліцензованих таксистів

У Міністерстві запевняють, що з цією проблемою добре знайомі і наразі ведуть активні перемовини з представниками Uber, Bolt, Uklon.

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А щоб заохотити ліцензованих перевізників залишатися в білому сегменті ринку, запропонують їм різноманітні заохочення.

Ми хочемо надати певні преференції для ліцензованих таксі. Наприклад, вони зможуть користуватися без відповідних штрафних санкцій смугами для громадського транспорту. Робити під знаками "заборона зупинки" стоянки, висаджувати там пасажирів,

– розповів Владислав Криклій.

До того ж ще однією причиною легалізувати ринок таксі є і непомітні речі, на перший погляд.

Голова Асоціації перевізників Олександр Дяченко зауважив, що український ринок перевезень дуже цікавий для Росії.

Зверніть увагу! Компанія "Яндекс. Такси" не припиняла свою роботу в Україні, вона й досі продовжує працювати. Крім цього, отримує доступ до персональних даних, до готівкових коштів.

Експерти переконані, що не варто чекати ухвалення законопроєкту Верховною Радою раніше, ніж навесні 2021 року.

Та це буде лише першим кроком, адже потрібно ще аби законопроєкт запрацював. Втім, з досвіду попередніх років, за останнє десятиліття жоден з подібних законопроєктів в Україні втілити не вдалося. Наразі у депутатів та чиновників є нагода все змінити.