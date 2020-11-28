Голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців пам'ятати про жахливу трагедію Голодомору. Єрмак наголосив, що в результаті тих страшних подій населення України зменшилось на 9,9%.

Україна втратила до 7 мільйонів людей

Минуле століття було наповнене випробуваннями для українців, проте масштаби Голодомору 1932 – 33 – жахливі. Про це голова Офісу Президента написав у дописі у фейсбуці.

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Наслідки цього цілеспрямованого злочину вражають: за період 1926 –1939 років населення СРСР збільшилося на 16 %, РРФСР – на 28%, а в Україні кількість жителів зменшилася на 9,9%. Різні дослідники оцінюють сукупні втрати України за кілька років від 4 до 7 мільйонів осіб,

– написав Єрмак.

Найбільше постраждали Київщина та Харківщина – ці області втратили до 18% населення.

Причина трагедії не в катаклізмах, а у владі

Голова ОП наголосив, що жодних катаклізмів у цей час не було, а зниження врожайності було незначним і не могло спинити таку катастрофу.

Спричинило її зовсім інше. У попередні роки радянська влада кілька разів збільшувала хлібозаготівельний план саме для України. За невиконання у селян вилучали зерно, а згодом і інші харчі,

– зауважив голова ОП.

На невиконання планів радянська влада відповідала репресіями. Наслідки від тих страшних років Україна відчуває і сьогодні. Єрмак закликав пам'ятати жахливі сторінки історії та наполегливо йти вперед.

В Україні запалили свічки пам'яті

Зазначимо, що 28 листопада президент Володимир Зеленський, глава уряду Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років. Тут керівники держави пройшли скорботною ходою до скульптури "Гірка пам'ять дитинства".

О 16:00 пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, а по всій країні запалили свічки.

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