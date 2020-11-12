В Україні потрібно запровадити виключно президентську форму правління. Оскільки українці потребують сильного лідера, очільник країни повинен бути таким.

Наразі в Україні є певний дуалізм, який не завжди забезпечує ефективну роботу держави. Про це повідомив представник президента в КСУ Федір Веніславський в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За його словами, в Україні саме очільник держави має бути главою виконавчої влади. Веніславський заявив, що наразі у сферах нацбезпеки, зовнішніх відносин й оборони прем'єр-міністр і президент мають широкі повноваження. Через це держава не завжди може продуктивно функціонувати.

Думаю, що буду це рекомендувати. А як буде сприйнято чи не сприйнято – будемо дивитися,

– заявив Веніславський.

Він також пояснив, що не підтримує виключно парламентську форму правління. Причиною є те, що в Україні немає "класичних, ідеологічних партій".

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"Я в душі людина, авторитарних психологічних особливостей. Тож вважаю, що повинна бути сильна влада", – розповів представник президента в КСУ.