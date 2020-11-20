Якщо для того, аби Україна рухалась демократичним та прозорим курсом, буде потрібно створити санкційний список, то в Офісі Президента на це готові піти. В аналог "списку Магнітського" можуть увійти судді та олігархи.

Західні партнери підтримують курс Зеленського, – Подоляк

Зовнішньополітичні партнери України підтримують ініціативи президента, який виступає проти "нечесних форматів". Про це сказав радник голови ОПУ Андрія Єрмака Михайло Подоляк в коментарі Інтерфакс-Україна.

Читайте також Як вирішити кризу з КСУ та НАБУ: що гарантував Зеленський послам країн G7

У тій самій суперечці з суддями Конституційного Суду, які очевидно пішли на поводу інтересів окремих політичних груп, симпатії всіх без винятку західних інститутів на стороні Володимира Олександровича. Про це багато разів прямо було сказано,

– наголосив Подоляк.

В Україні готові до створення свого "списку Магнітського"

Про підтримку курсу українського президента, зауважив радник Єрмака, мовиться навіть в редакційній колонці Washington Post. Аби втримати цей напрямок, в Офісі Президента готові на досить жорсткі кроки.

"Якщо для цього буде потрібен свій "список Магнітського" для українських суддів та олігархів, то такий санкційний список має бути негайно створений", – сказав Подоляк.

Що таке "список Магнітського"