В Офісі Президента вважають, що Україні може знадобитись свій "список Магнітського"
Якщо для того, аби Україна рухалась демократичним та прозорим курсом, буде потрібно створити санкційний список, то в Офісі Президента на це готові піти. В аналог "списку Магнітського" можуть увійти судді та олігархи.
Західні партнери підтримують курс Зеленського, – Подоляк
Зовнішньополітичні партнери України підтримують ініціативи президента, який виступає проти "нечесних форматів". Про це сказав радник голови ОПУ Андрія Єрмака Михайло Подоляк в коментарі Інтерфакс-Україна.
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У тій самій суперечці з суддями Конституційного Суду, які очевидно пішли на поводу інтересів окремих політичних груп, симпатії всіх без винятку західних інститутів на стороні Володимира Олександровича. Про це багато разів прямо було сказано,
– наголосив Подоляк.
В Україні готові до створення свого "списку Магнітського"
Про підтримку курсу українського президента, зауважив радник Єрмака, мовиться навіть в редакційній колонці Washington Post. Аби втримати цей напрямок, в Офісі Президента готові на досить жорсткі кроки.
"Якщо для цього буде потрібен свій "список Магнітського" для українських суддів та олігархів, то такий санкційний список має бути негайно створений", – сказав Подоляк.
Що таке "список Магнітського"
- Це — перелік осіб, які є відповідальними за утримання під вартою, жорстоке поводження та смерть аудитора Сергія Магнітського. Також туди потрапили відповідальні за грубі порушення прав людини в Росії.
- Список сформували у США у 2010 році.
- Сергій Магнітський був працівником аудиторської фірми Firestone Duncan, яка й виявила безпрецедентне розкрадання бюджетних коштів у Росії у 2007 році. Було викрадено 5,4 мільярда рублів.
- Магнітського заарештували за допомогу в ухилянні від сплати податків Hermitage Capital Management.
- Через 1 1 місяців арешту аудитор помер у лікарні СІЗО.
- Ініціаторами його арешту стали фігуранти справи про розкрадання держбюджету.
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