Через різке зростання темпів поширення коронавірусу в Україні останнім часом все активніше обговорюють посилення карантину. Втім, за інформацією українських ЗМІ, це буде не повний локдаун, який був навесні 2020 року.

Про те, якими можуть бути посилення карантинних обмежень в Україні, розповідає "РБК-Україна" з посиланням на власне джерело в Офісі Президента України.

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Як посилюватимуть карантин

За словами співрозмовника видання, обмеження будуть вводитися залежно від ситуації в конкретному регіоні країни. Фактично за тим же принципом, що діє і зараз.

Втім відмінним може стати ключовий параметр, за яким визначатимуть рівень карантинних обмежень. Це буде не приріст абсолютної кількості нових випадків захворювання, а кількість важких випадків, рівень смертності й рівень завантаженості лікарняних ліжок.

Робота громадського транспорту

Переважно транспорт буде працювати й надалі у звичному режимі. Втім, окремі обмеження все ж можуть вводитися – наприклад, за кількістю рейсів або їхнім завантаженням.

Робота магазинів

Їх так само не закриватимуть і не планують. Втім, можливі часткові обмеження. Наприклад, влада може скоротити тривалість їхньої роботи, ввести обмеження у вихідні дні тощо.