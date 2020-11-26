У разі погіршення ситуації з COVID-19 в Україні можуть ввести заборону на міжміське сполучення. Заборона може стосуватися і залізничного транспорту.

Поки це питання обговорюється на рівні уряду, але точної відповіді на те, чи справді заборона набере чинності – поки нема. Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує 24 канал.

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Якщо ми побачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення,

– сказав він.

До цього Аваков заявив, що виступає за якнайшвидше введення жорсткого локдауну у країні терміном на 3 – 4 тижні.

Зверніть увагу! В Україні вже діяла заборона на міжміське і міжнародне сполучення навесні цього року.



В Укрзалізниці, приміром, ще у червні скаржились, що через карантин щомісяця отримує збитки від пасажирських перевезень на суму до 1 мільярда гривень.