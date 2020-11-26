В Україні можуть припинити міжміське й залізничне сполучення
У разі погіршення ситуації з COVID-19 в Україні можуть ввести заборону на міжміське сполучення. Заборона може стосуватися і залізничного транспорту.
Поки це питання обговорюється на рівні уряду, але точної відповіді на те, чи справді заборона набере чинності – поки нема. Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує 24 канал.
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Якщо ми побачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення,
– сказав він.
До цього Аваков заявив, що виступає за якнайшвидше введення жорсткого локдауну у країні терміном на 3 – 4 тижні.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Станом на 26 листопада у державі вже виявили 677 189 хворих на COVID-19, з них одужали – 317 395 людей, а померли від інфекційних ускладнень 11 717 осіб.
За минулу добу в Україні виявили рекордний приріст хворих – 15 331 людина.
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