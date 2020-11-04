В Україні можуть ввести карантин вихідного дня: Степанов пояснив, як це працюватиме
Другий день поспіль добовий приріст хворих на коронавірус наближається до позначки у 10 тисяч. Відтак, у МОЗ замислились про введення більш жорстких обмежень.
Таких, щоб мали змогу перервати ланцюг передачі хвороби. Відтак, очільник МОХ Максим Степанов не виключає введення у державі карантину вихідного дня. Про це міністр сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.
Раніше Ми близькі до катастрофи, – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні
Я не виключаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня" - коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби,
– наголосив він.
Водночас Степанов припустив, що закриють велику кількість магазинів, кафе і ресторани можуть працювати "на винос".
Чи введуть в Україні комендантську годину
Степанов сказав, що введення комендантської години Україні не загрожує. Для того, аби запровадити таке обмеження, у державі слід ввести надзвичайний стан.
Найімовірніше, робити цього не будуть. На питання, чи рекомендує МОЗ це, Степанов підкреслив: "Ми не рекомендуємо".
Зауважимо, що раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що питання стосовно запровадження карантину вихідного дня наразі розглядають як один із варіантів.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?В Україні вже виявили 420 617 інфікованих COVID-19 від початку пандемії. З них – 176 404 людей вже одужали, а 7 731 хворий помер від ускладнень, спровокованих інфекцією.
За попередню добу додалось ще 9 5824 нових інфікованих коронавірусом.
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