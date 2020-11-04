Другий день поспіль добовий приріст хворих на коронавірус наближається до позначки у 10 тисяч. Відтак, у МОЗ замислились про введення більш жорстких обмежень.

Таких, щоб мали змогу перервати ланцюг передачі хвороби. Відтак, очільник МОХ Максим Степанов не виключає введення у державі карантину вихідного дня. Про це міністр сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

Раніше Ми близькі до катастрофи, – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні

Я не виключаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня" - коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби,

– наголосив він.

Водночас Степанов припустив, що закриють велику кількість магазинів, кафе і ресторани можуть працювати "на винос".

Чи введуть в Україні комендантську годину

Степанов сказав, що введення комендантської години Україні не загрожує. Для того, аби запровадити таке обмеження, у державі слід ввести надзвичайний стан.

Найімовірніше, робити цього не будуть. На питання, чи рекомендує МОЗ це, Степанов підкреслив: "Ми не рекомендуємо".

Зауважимо, що раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що питання стосовно запровадження карантину вихідного дня наразі розглядають як один із варіантів.