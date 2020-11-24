Радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов зізнався, що не вірить в ефективність карантину вихідного дня. Відтак він висловив переконання, що кращим варіантом було б запровадити жорсткий карантин під час різдвяних свят на 3 – 4 тижні.

У довгостроковій перспективі не варто ставити питання таким чином, щоб або економіка, або боротьба з коронавірусом. Про це Тимофій Милованов розповів в ефірі проєкту "Свобода слова" на ICTV, повідомляє 24 канал.

До слова Карантин вихідного дня в Україні не спрацює – число смертей може зрости до 20 тисяч, – Милованов

Уявіть, що ми обираємо такий підхід і кажемо: економіка – важливіша. Ми не робимо обмежень. Що це означає? Бізнес продовжує працювати, а люди й далі ходять на роботу. Та, як ми бачимо, люди хворіють. Всі перехворіють, якщо не контролювати ситуацію,

– заявив радник голови ОПУ.

Він переконаний, що це так само погано позначиться як на людях, так і на бізнесі. Тож, запевняє ексміністр розвитку економіки, нині немає ситуації, коли вибір стоїть лише між обмеженнями й економікою.

"Якщо відпустити все, для економіки теж буде погано, коли всі будуть хворі. Тому потрібно вводити певні обмеження. Я раніше говорив про жорсткі обмеження. Я не вірю особисто, що спрацює карантин вихідного дня, але сподіваюся, що я не правий", – зазначив Тимофій Милованов.

На його думку, цього банально буде недостатньо, а саму проблему потрібно вирішувати краще. Радник Андрія Єрмака вважає, що варто було б запровадити жорсткі обмеження на 3 – 4 тижні.

Краще під час Різдва, звісно. Тоді активність буде нижчою. Ті галузі, які постраждають, підтримати фінансово, стабілізувати ситуацію і далі дати економіці працювати,

– резюмував економіст.

Що відомо про можливий жорсткий карантин: