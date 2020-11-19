СБУ попередила вивезення з України деталей зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М". Їх хотіли вивезти в одну з країн Західної Азії.

Вчинити злочин намагалися посадовці однієї із київських структур у сфері державного експортного контролю. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Для приховування факту вивезення товарів військового призначення вони вказували неправдиві характеристики. На продукцію не було необхідних дозволів Держслужби експортного контролю України,

– мовиться у повідомленні.

Відтак, оперативникам СБУ вдалося запобігти вивезенню агрегатів, комплектуючих і деталей для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М".



З України намагалися вивезти деталі для зенітно-ракетного комплексу

Учасники схеми підозрюються за статтею "Порушення порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю" ККУ.



Деталі намагалися вивезти до однієї з країн Західної Азії

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 700 до 3 400 гривень або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.