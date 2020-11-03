Mushrif Mall – великий торговельний центр в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Завітавши в один із ресторанів всередині, відвідувачі наче опиняються у майбутньому. Ознайомитися із меню, зробити замовлення і навіть оплатити рахунок тут можна просто на поверхні столу. Ці розумні столи – розробка українського інноваційного стартапу Kodisoft.

Стартап заснував у 2006-му український програміст Дмитро Костик. Хлопець почав писати програмне забезпечення для різних компаній ще у старших класах школи. Вступивши до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, зібрав команду однодумців і заробляв на програмуванні солідні гроші. Та згодом зацікавився ресторанною індустрією і створив свій перший інтерактивний стіл.

Стіл від Kodisoft розрахований на чотирьох людей. Усю його поверхню займає великий сенсорний екран, захищений спеціальним склом. Панель дуже міцна і не боїться води, подряпин, пилу та гарячого посуду. З екраном нічого не станеться, навіть якщо раптом комусь заманеться потанцювати на столі.

Екран з'єднаний із хмарним сховищем, що дає змогу запустити 16 різних додатків.

Стіл показує меню, приймає замовлення замість офіціантів та дозволяє спостерігати за тим, як на кухні готують страви. В очікуванні на їжу відвідувачі можуть підключитися до соцмереж, переглядати відеоролики або трансляції футбольних матчів, малювати чи грати в різні ігри усією компанією.

Інтерактивні столи Kodisoft можна зустріти у ресторанах, торговельних центрах, кафе та ігрових кімнатах у Великій Британії, Іспанії, Канаді, США та багатьох інших країнах світу. Серед клієнтів українського стартапу – Intel, Microsoft, Panasonic. У 2018-му під час

Всесвітнього економічного форуму у Давосі розробку українського винахідника високо оцінив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Розумні столи є й у кількох закладах в українських містах. Попри багато пропозицій перенести бізнес в інші країни, засновник Kodisoft наразі залишив головний офіс компанії у Києві. Оскільки вірить, що вже зараз про Україну можна говорити як про країну, де народжуються інновації.