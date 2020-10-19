Онлайн-нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine відбулося 13 жовтня. Цього року фінал чемпіонату пройшов у Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Глевасі (Київська область).

Як це було

Два тижні понад 80 молодих фахівців із 23 регіонів України змагалися в дев'яти компетенціях: електромонтажні, зварювальні, слюсарні та токарні роботи, кладка цегли, перукарське мистецтво, мехатроніка, а також експлуатація та обслуговування залізничного транспорту. У кожній із компетенції оголосили трійку призерів. До речі, п’ятеро співробітників підприємств Метінвесту стали призерами чотирьох номінацій.

Самі змагання проходили в навчальних закладах, але через коронавірус спостерігати за перебігом подій можна було тільки в онлайн-режимі.

Завдання полягали в тому, щоб виконати свою операцію – зібрати електросхему, зварити сталеві пластини, виготовити деталь – за певний час. До речі, цього року завдання стали складнішими, з'явилися нова техніка та інструменти.

Навіщо конкурс молоді

Конкурс дає можливість талановитим молодим людям отримати нові навички, знайти роботу і побудувати кар'єру у професії.

"Я дуже вдячний тим, хто робить мою професію популярною. Електрик – одна з головних професій, без якої не можна уявити світ", – вважає переможець компетенції "Електромонтажні роботи" Сергій Соботяк.

Водночас змагання допомагають розвивати стандарти професійного навчання у країні.

"Саме такі заходи дають нашій молоді чіткий і важливий сигнал – ви потрібні своїй країні, вас цінують. Міністерство освіти і науки України пишається рівнем вашої професійної майстерності. За кожним із вас уважно стежать найкращі роботодавці країни. Ми впевнені, що майбутнє саме за вами", – сказав на церемонії нагородження заступник міністра освіти і науки України Артур Селецький.

Чого хочуть роботодавці

Роботодавці зацікавлені в тому, щоб в Україні з'являлися молоді та перспективні кадри, тому інвестують у їхнє навчання. Фахівці робітничих професій популярні в нашій країні, і не просто популярні – їх бракує. Переможцям та й усім учасникам чемпіонату готові запропонувати роботу найбільші промислові компанії.

"Для більшості фіналістів Worldskills Ukraine стане першою сходинкою на шляху до престижної роботи і гідного майбутнього. Ми раді, що конкурс відкрив нам нових профтехзірок", – це наголосив голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Що пропонує Метінвест

Метінвест став генеральним партнером конкурсу з 2016 року, коли Україна приєдналася до глобального руху Worldskills International. Група також виступає спонсором шести компетенцій і підтримує змагання токарів, слюсарів, електромонтерів, зварювальників, транспортників і укладальників цегли.

У Метінвесті молоді фахівці також можуть паралельно освоїти другу професію, а це значить, що можливостей для заробітку і кар'єрного зростання стає удвічі більше.

"Ми зацікавлені в тому, щоб молоді люди навчалися і працювали в Україні. Наші підприємства щороку беруть на роботу близько 1,3 тисячі випускників. Понад 4 тисячі студентів щороку проходять у нас практику. Тільки цього року ми спрямуємо понад 40 мільйонів гривень на програми для молоді. Мрії повинні здійснюватися, і в Метінвесті це стає можливим", – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Що таке Worldskills

Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу Worldskills International, який називають олімпійськими іграми для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів і працівників у віці 18 – 22 роки.

Організаторами конкурсу виступають Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Федерація роботодавців України за підтримки Федерації металургів України й об'єднання "Укрметалургпром".

Асоціація Worldskills International заснована в 1946 році. Це найбільше змагання у світі: конкурс проводиться у 85 країнах. Україна стала членом Worldskills International в 2016 році.