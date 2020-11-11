У нас немає такого контролю як у Європі, – лікарка про посилення карантину в Україні
В Україні офіційно запровадили локдаун вихідного дня на 3 тижні. Але чи вплине карантин на поширення вірусу і чи варто очікувати швидких результатів – поки невідомо.
Лікарка-інфекціоністка з Чернівців Ольга Кобевко ствердила, що для вірусу немає значення день та година. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.
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Вибірковий карантин – погана ідея
За її словами, вона скептично ставиться до вибіркового карантину та до того, що якісь заклади відкривають, а якісь закривають. Адже у вірусу немає вибірковості, а інфікування відбувається у будь-який час доби.
Нам потрібен контроль
Експертка відзначила, що найголовніше – це дотримуватися епідеміологічних норм і контролювати їх.
Єдина проблема в Україні – це те, що у нас немає того контролю, який є в Європі,
– зазначила Кобевко.
Фільтрування інформації
На думку лікарки, ще однією проблемою в Україні є відсутність фільтрування інформації.
"Та неправдива інформація, яку подають ще з весни повинна контролюватися спеціальними органами – відділами інформації. Але наша ментальність дозволяла нам вірити закидам ззовні, а не своїм журналістам", – сказала інфекціоністка.
Досвід на Буковині
Кобевко відзначила, що досвід карантину вихідного дня був на Буковині. У квітні під час пасхальних свят на вихідні закривали продуктові магазини. Через це створювались великі скупчення людей, особливо в п'ятницю ввечері. Адже люди хотіли закупити продукти на наступні 2 дні.
"Це було недолуге рішення, про яке нас повідомили в четвер, а вже в п'ятницю вночі закрили магазини", – також додала експертка.
Карантин вихідного дня: коротко
- Кабмін ухвалив рішення запровадити в Україні карантин вихідного дня.
- Він почне діяти від 14 – 15 листопада 2020 року до півночі 30 листопада.
- Обмеження триватимуть з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
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