В Україні офіційно запровадили локдаун вихідного дня на 3 тижні. Але чи вплине карантин на поширення вірусу і чи варто очікувати швидких результатів – поки невідомо.

Лікарка-інфекціоністка з Чернівців Ольга Кобевко ствердила, що для вірусу немає значення день та година. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Вибірковий карантин – погана ідея

За її словами, вона скептично ставиться до вибіркового карантину та до того, що якісь заклади відкривають, а якісь закривають. Адже у вірусу немає вибірковості, а інфікування відбувається у будь-який час доби.

Нам потрібен контроль

Експертка відзначила, що найголовніше – це дотримуватися епідеміологічних норм і контролювати їх.

Єдина проблема в Україні – це те, що у нас немає того контролю, який є в Європі,

– зазначила Кобевко.

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Фільтрування інформації

На думку лікарки, ще однією проблемою в Україні є відсутність фільтрування інформації.

"Та неправдива інформація, яку подають ще з весни повинна контролюватися спеціальними органами – відділами інформації. Але наша ментальність дозволяла нам вірити закидам ззовні, а не своїм журналістам", – сказала інфекціоністка.

Досвід на Буковині

Кобевко відзначила, що досвід карантину вихідного дня був на Буковині. У квітні під час пасхальних свят на вихідні закривали продуктові магазини. Через це створювались великі скупчення людей, особливо в п'ятницю ввечері. Адже люди хотіли закупити продукти на наступні 2 дні.

"Це було недолуге рішення, про яке нас повідомили в четвер, а вже в п'ятницю вночі закрили магазини", – також додала експертка.

Карантин вихідного дня: коротко