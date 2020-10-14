В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Все через пожежі на Луганщині. Саме у східних областях є висока ймовірність спалахів.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки триватиме до 15 жовтня, повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"14 – 15 жовтня у східних областях та більшості районів Сумської та Одеської областей, збережеться надзвичайний рівень", – зазначили у повідомленні.

Що відомо про пожежі на Луганщині

На території Луганської області тривали масові пожежі, які спалахнули 30 вересня 2020 року. Їх гасили протягом тижня. Найскладніша ситуація була вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів. Рятувальники оцінили, що вогонь зачепив приблизно 20 тисяч гектарів.

Пожежники повністю ліквідували вогонь 8 жовтня. Вже 10 жовтня вони повертались додому – жителі Луганщини з квітами та прапорами вийшли на вулиці міст, аби подякувати рятувальникам за їхню роботу. Детальніше про лісові пожежі та їх наслідки – читайте за посиланням.

Як рятувальники гасили вогонь: відео